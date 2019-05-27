بالصور .. القوات الامنية تقوم بانزال بصحراء الانبار وتعتقل عدد من الدواعش وتدمر معسكراتهم

2019/05/27 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة الانبار، عن تدمير معسكرين تابعين لعصابات داعش الارهابية، في منطقة حسينيات عامج بصحراء المحافظة، فيما اشارت الى اعتقال عدد من عناصر التنظيم.

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