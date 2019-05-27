صادقون تعلن رفضها المساس بأيَّ شخصية دينية أو سياسية أو أجتماعية أو اكاديمية

2019/05/27 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت كتلة صادقون النيابية رفضها المساس بأيَّ شخصية دينية أو سياسية أو أجتماعية أو اكاديمية.

وقال بيان للكتلة، تلقته "العهد نيوز"، اليوم الاثنين، ان

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