2019/05/27 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكتب السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة لشهر رمضان

27/05/2019 08:48:00 AM |

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واع /مكتب النجف / خ .ع

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، السيد الإمام علي السيستاني،الاثنين ، مقدار زكاة الفطرة لشهر رمضان الحالي من العام الهجري 1440، الموافق 2019 ميلادي.

وأعلن مكتبُ الإمام السيستاني في النجف الأشرف أن مقدار زكاة الفطرة (1500) دينار للفرد الواحد بدلاً عن الطحين.

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