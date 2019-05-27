النفط النيابية: شباب البصرة يجري تأهيلهم للعمل في شركات البترول الأجنبية

2019/05/27 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاثنين، ان معاهد التدريب المهني في البصرة تواصل تدريب وتاهيل الكوادر العاملة من اجل زجها في الحقول النفطية والشركات الاجنبية العاملة في تلك الحقول، لافتاً إلى أن رفد الشركات بالعاملين المؤهلين يهدف الى القضاء على البطالة وزيادة خبرة الكوادر العراقية.وقال عضو اللجنة مظفر اسماعيل في تصريح لـ /المعلومة/، […]

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