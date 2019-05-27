عمليات بغداد: القبض على سيارة مفخخة في متجهة الى بغداد

2019/05/27 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن احباطها محاولة لاستهداف العاصمة بسيارة مفخخة.

وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “قواتنا الأمنية وخلال نصب سيطرة مفاجأة فجر هذا اليوم على طريق ابو غريب غربي بغداد تتمكن من احباط محاولة عصابات داعش الإرهابية لإدخال عجلة مفخخة إلى بغداد”.

واشارت ان نوع العجلة “كيا بستا””.

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