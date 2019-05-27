عمليات بغداد: احباط محاولة ادخال عجلة مفخخة الى العاصمة

2019/05/27 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عمليات بغداد، الاثنين، احباط محاولة ادخال عجلة مفخخة الى العاصمة.

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