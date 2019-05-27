بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في محمية غزلان مندلي

2019/05/27 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز دفاع مدني ديالى، الاثنين، اخماد حريق اندلع في محمية غزلان مندلي.

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