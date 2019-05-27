نائب يتحدث عن وفرة مالية “جيدة” ويدعو الحكومة للإسراع باعداد الموازنة التكميلية  

2019/05/27 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى الاسراع بإعداد الموازنة التكميلية وإرسالها الى مجلس النواب، مؤكدا تحقق وفرة مالية جيدة بعد ارتفاع اسعار النفط.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من المفترض أن تصل الموازنة التكميلية إلى البرلمان نهاية شهر ايار الحالي لغرض مناقشتها لدعم الموازنة السنوية”، مبينا أن “اعلان […]

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