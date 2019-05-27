الحشد الشعبي يعلن حالة الاستنفار في تلعفر

2019/05/27 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن استنفار جهوده في حماية عملية حصاد المحاصيل الزراعية في قضاء تلعفر غرب محافظة نينوى، فيما أكد اخماد سلسلة حرائق اندلعت في الحقول والمزارع في منطقة آمرلي التابعة لمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات الحشد الشعبي استنفرت جهودها وإمكاناتها من اجل حماية […]

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