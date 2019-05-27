2019/05/27 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة الانبار : تدمير معسكرين تابعين لـ"داعش" في منطقة حسينيات – عامج

واع /مكتب الانبار / ز .ا

اعلنت قيادة شرطة الانبار، الاثنين، عن تدمير معسكرين تابعين لـ"داعش" في منطقة حسينيات – عامج بصحراء المحافظة.

وذكر بيان لـ القيادة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قطعات قيادة شرطة محافظة الانبار الفوج التكتيكي الخاص بالاشتراك مع قطعات قيادة عمليات الانبار / الجيش العراقي ممثلة بقطعات فق 1 وفوج المغاوير وبأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وقائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، شرعت القطعات بعملية مشتركة في الصحراء الغربية منطقة ( حسينيات -عامج ) وملاحقة فلول داعش الإرهابية في الصحراء".

واضافت انها "تمكنت من تدمير معسكرات عائدة للتنظيم الإرهابي عدد اثنين واعتقال عدد منهم وحرق عجله نوع بيك اب تيوتا والاستيلاء على أسلحتهم وتجهيزاتهم وحرق الكثير من المؤن التي كان يستخدمها عناصر التنظيم إضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / شرطة الانبار : تدمير معسكرين تابعين لـ"داعش" في منطقة حسينيات – عامج) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / شرطة الانبار : تدمير معسكرين تابعين لـ"داعش" في منطقة حسينيات – عامج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).