“لونا-26” الروسية لسبر باطن القمر

2019/05/27 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ستجري المحطة الروسية الآلية “لونا-26” مسحا بواسطة الرادار للقمر، وذلك للحصول على معلومات عن الطبقات التي ستساعد في تحديد تركيبة طبقة سطحه بسماكة عشرات الأمتار.هذا ما أعلنه يفغيني سلوتا مدير مختبر جيوكيمياء القمر والكواكب في معهد الجيوكيمياء والكيمياء التحليلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، مشيرا إلى أن “لونا-26” ستقوم باستكشاف سطح […]

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