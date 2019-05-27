المعارضة السودانية: المفاوضات مع المجلس العسكرية متوقفة عند هذه النقطة

2019/05/27 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري لم تنته، متحدثا عن توقف فقط، وأنه يمكن أن تُستأنف المحادثات في أي لحظة بين “قوى إعلان الحرية والتغيير” والمجلس الذي يمسك بالسلطة منذ إطاحة حكم عمر البشير.وأكد التجمع، في تدوينات على حسابيه في “فايسبوك” و”تويتر”، أن استئناف المفاوضات ممكن إذا وافق المجلس […]

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