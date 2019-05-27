ترامب عن إيران: إذا رغبوا في الحوار فسنتحدث إليهم

2019/05/27 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يدرس، بحسب وسائل إعلام، إمكانية القيام بزيارة إلى طهران.

وقال ترامب:”أعتقد فعلا أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف أمرا مؤكدا هو أن آبي، الذي يفكر في زيارة إيران، على علاقة وثيقة مع القادة الإيرانيين”، مؤكدا أن “لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث”.

وكان ترامب أعلن الجمعة أنّه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة التوتر المتزايدة حدته بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء الإعلان في وقت تشهد العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وطهران تصعيدا منذ مطلع الشهر الحالي، بعد أن علقت إيران بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي أبرم في 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه، في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.

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