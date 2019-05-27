تزايد تأثير التغذية في تطور مرض السرطان

2019/05/27 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن باحثون من جامعة تافتس الأمريكية في بوسطن، أن تأثير النظام الغذائي في خطر تطور السرطان أصبح اليوم أكثر وضوحا وأهمية من ذي قبل، خاصة في تطور سرطان القولون عند الرجال.ونشرت مجلة JNCI Cancer Spectrum الاستنتاجات التي توصل إليها علماء الجامعة التي تفيد بأن النظام الغذائي للناس في الوقت الحاضر […]

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