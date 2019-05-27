وكالة صدى الاعلام تعزي الأمة الإسلامية والشعب العراقي في ذكرى استشهاد الامام علي (ع)

2019/05/27 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتقدم كادر وكالة صدى الاعلام للانباء في ذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام، باحر التعازي الى الأمة الإسلامية عامة، والشعب العراقي الصابر على وجه الخصوص، مواسية الجميع بهذا المصاب الجلل، داعية المولى جل وعلا بأن يجعل استذكارنا إياه في هذا اليوم شفيعا لنا عنده في غفران الذنوب، وفتح أبواب رحمته أمام مسعانا،

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