ترامب يؤكد إمكانية إجراء محادثات مع إيران

2019/05/27 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يدرس، بحسب وسائل إعلام، إمكانية القيام بزيارة إلى طهران.وقال ترامب: “أعتقد فعلا أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً”.وأضاف: “سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف أمرا […]

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