2019/05/27 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الاسـدي ان القانون اجاز للوزارة حصرا منح اجازات حمل السلاح للاشخاص، كاشفا عن اصــدار 44 الــف رخـصـة.وقــال الاســـدي، فـي تـصـريـح صحفي، ان “قــانــون الـسـلاح رقــم 51 لـسـنـة 2017 اجـاز لـــوزارة الـداخـلـيـة حـصـراً مـنـح إجــازة وحـمـل الــســلاح لــلأشــخــاص مــن طـبـقـات وشــرائــح ووظــائــف مـخـتـلـفـة”، مشيراً الى “إرتــفــاع عـدد الإجازات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية توضح منح إجازات حمل السلاح وكالة صدى الاعلام للانباء.

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