النزاهة تفصح عن تفاصيل القضايا الخاصة بالشركة العامة للأسمدة

2019/05/27 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها المُتَّخذة بصدد القضايا الخاصَّة بالشركة العامة للأسمدة، مُبيِّنةً تنظيمها ملفَّ استردادٍ بحقّ المُدان الهارب (صهيب محمد عبد الله العاني).وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “ألفت فريقاً استقصائياً قام بإجرء عددٍ من الزيارات إلى الشركة، والتقى المُفتِّش العام للوزارة ومعاونه؛ للوقوف على ما تطرَّق إليه […]

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