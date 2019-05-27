2019/05/27 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاثنين، عن تأخر حسم مديرية أحوال بغداد الرصافة لـ 176 مجلس تحقيقي منذ العام 2013 والى الآن.وذكر المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “التدقيق الذي اجراه مكتب المفتش العام اظهر أن المجالس التي لم يتم حسمها تخص الأمور الحياتية للمواطنين والتي تحاج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية تكتشف تأخر حسم 176 مجلس تحقيقي في أحوال الرصافة منذ 2013 وكالة خطوة برس.

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