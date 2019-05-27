2019/05/27 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط شاحنة محملة باصباغ (ديكورية وايموشن توب) تلاعب بوصف البضاعة المحملة سببت هدرا في المال العام في منفذ طريبيل الحدودي .وذكرت الهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه” تم ضبط الشاحنة خارج الحرم الكمركي عند بوابة الخروج عند سيطرة البحث والتحري /هياتنا بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تضبط شاحنة سببت هدراً بالمال العام في طريبيل وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تضبط شاحنة سببت هدراً بالمال العام في طريبيل) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تضبط شاحنة سببت هدراً بالمال العام في طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).