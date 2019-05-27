“اليونيسف”: سقوط 27 طفلا بين قتيل وجريح خلال الأيام الـ10 الماضية في اليمن

2019/05/27 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن 27 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح في أعمال العنف في اليمن خلال الأيام العشرة الماضية.وقالت المديرة التنفيذية “لليونيسف” هنريتا فور في بيان عن المنظمة الأممية مساء أمس الأحد، إن 7 أطفال قتلوا الجمعة الماضية خلال هجوم استهدف محطة وقود في مديرية ماوية بمحافظة […]

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