2019/05/27 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفتشية الداخلية تكتشف تأخر حسم 176 مجلس تحقيقي في مديرية أحوال الرصافة منذ 2013 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/27 | 10:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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