2019/05/27 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفتشية الداخلية: تأخر حسم 176 مجلس تحقيقي في مديرية أحوال الرصافة 6 سنوات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/27 | 10:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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