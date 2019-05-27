2019/05/27 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، السيد الإمام علي السيستاني، مقدار زكاة الفطرة لشهر رمضان الحالي من العام الهجري 1440، الموافق 2019 ميلادي.وأعلن مكتبُ الإمام السيستاني في النجف الأشرف أن مقدار زكاة الفطرة {1500} دينار للفرد الواحد بدلاً عن الطحين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الإمام السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة لهذا العام 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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