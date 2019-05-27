2019/05/27 | 10:11

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الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

افاد مراسل آفاق باعتقال قوّات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر

اليوم الاثنين، 8 فلسطينيين عقب اقتحامها لمدن ومحافظات الضّفة

الغربية.

واضاف ان عشرات المستوطنين جددوا اقتحامهم للأقصى المبارك بحراسة

مشددة من شرطة الإحتلال الخاصة.

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