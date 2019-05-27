العدل تعلن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة التي تدار ‏بالوكالة

2019/05/27 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة العدل، الاثنين، عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي ‏تدار بالوكالة بمنصب وكيل وزير ومدير عام في الدوائر العدلية التابعة ‏لوزارة العدل .‏ وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “وزير العدل وكالة / بنكين ريكاني وجه ‏بتفيذ اعمام الامانة العامه لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/27/17601في ‌‏22/5/2019 والمتضمن انهاء ادارة مؤسسات […]

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