2019/05/27 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي اليوم الأثنين مواد مختلفة ادخلت الى المطار دون استحصال الموافقات الأصولية لها .وذكر بيان للهيئة العامة للكمارك وتلقته وكالة صدى ” أن سلطاتها في مطار بغداد الدولي حجزت شحنة مكملات غذائية تم أستيرادها قبل استحصال الموافقات الرسمية فيما حجزت ايضا كميات من السكائر مختلفة الأنواع تقدر (١٣١)كروص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:حجز معسل ومكملات غذائية مخالفة في مطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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