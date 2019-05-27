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العدل تعلن عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي تدار ‏بالوكالة


العدل تعلن عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي تدار ‏بالوكالة
2019/05/27 | 10:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العدل ، الاثنين 27 ايار 2019، عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية  الخاصة والتي ...

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