2019/05/27 | 10:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلنت وزارة العدل ، الاثنين 27 ايار 2019، عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العدل تعلن عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي تدار بالوكالة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت وزارة العدل ، الاثنين 27 ايار 2019، عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العدل تعلن عن فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي تدار بالوكالة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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