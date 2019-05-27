تعرف على مشروع سبيس إكس للإنترنت المجاني

2019/05/27 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أطلقت شركة سبيس إكس أمس صاروخ فالكون 9 من إحدى ولايات أمريكا، حاملًا 60 قمر صناعي لإتاحة الإنترنت فائق السرعة للمستخدمين حول العالم، وهي خطوة هامة في طريق الشركة لإتاحة الإنترنت المجاني للجميع.شركة سبيس إكس هي مؤسسة لتكنولوجيا استكشاف الفضاء وتهتم بصناعات تكنولوجيا الفضاء والرحلات الفضائية، ويملكها الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، وتستهدف الشركة […]

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