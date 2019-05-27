التربية تنفي إعلانها نتائج المتقدمين الى التعيين في الوزارة

2019/05/27 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، اصدار توجيهاً الى مديريات الوزارة بخصوص إطلاق التعيينات.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "العهد نيوز":، إن "الكتاب

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