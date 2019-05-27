المنافذ الحدودية تضبط شاحنة تلاعب بوصف البضاعة المحملة في منفذ طريبيل.

2019/05/27 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، عن ضبط شاحنة محملة باصباغ (ديكورية وايموشن توب) تلاعب بوصف البضاعة المحملة سببت هدرا في المال العام في منفذ

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