2019/05/27 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتـــصـــالات، الاثنين، عن انجاز مـــشـــروع (IGW) الــخــاص بـــادارة بــوابــات الـنـفـاذ الـدولـيـة البرية والبحرية للسيطرة على سعات الانترنت الداخلة للبلاد.وقــال الـوكـيـل الاقــدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن وزارته “انجزت مراحل مشروع (IGW) الـــخـــاص بــبــوابــات الـنـفـاذ الـدولـيـة الــذي سيعمل عـلـى ادارة وتـشـغـيـل منظومة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات تنجز مشروع (IGW) للسيطرة على سعات الانترنت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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