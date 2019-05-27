أيقاف عمل شركة كهرباء في محافظة الانبار

2019/05/27 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلن مجلس قضاء الفلوجة ايقاف عمل شركة كهرباء ” بيران” في محافظة الانبار، وذلك لاعادة بنود العقد المبرم مع الوزارة بما ينسجم مع متطلبات المواطنين وتخفيف معاناتهم.

وذكر بيان “النور نيوز” نسخة منه انه تم “عُقد اجتماع موسع يوم الاحد في مبنى قائممقامية الفلوجة بحضور رئيس لجنة الطاقة في البرلمان العراقي النائب هيبت الحلبوسي والنائب فالح العيساوي وعدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء اضافة الى قائممقام الفلوجة ورئيس واعضاء المجلس المحلي في الفلوجة فضلاً عن الإدارات المحلية في كل من العامرية والكرمة والصقلاوية وممثل شركة بيران وعدد من المسؤولين في محافظة الانبار”.

واضاف البيان انه “تم خلال الإجتماع مناقشة تطوير واقع الكهرباء في محافظة الانبار والحصول على الموافقة من قبل وزير الكهرباء بزيادة حصة كهرباء الانبار بواقع 25 ميكا مما سيودي الى زيادة تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي”.

وتابع “كما تم خلال الإجتماع ايضاً ايقاف شركة بيران عن العمل في محافظة الانبار وابلغهم النائب هيبت الحلبوسي بمراجعة وزارة الكهرباء لاعادة بنود العقد المبرم مع الوزارة بما ينسجم مع متطلبات المواطنين وتخفيف معاناتهم”.

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