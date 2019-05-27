الاعدام شنقا لمدان بجريمة قتل في البصرة

2019/05/27 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اصدرت محكمة جنايات البصرة، الاثنين، حكما يقضي بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم استنادا لإحكام المادة 406 من قانون العقوبات.وقالت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في بيان لها ان “المتهم قام بتاريخ الثاني من حزيران عام 2018 باستدراج المجني عليه من داره في منطقة الجبيلة الى منطقة القبلة وقام بقتله بواسطة […]

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