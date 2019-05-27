نوكيا تعلن بطريقة جديدة عن ميزة للهواتف الذكية

2019/05/27 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قررت شركة نوكيا استخدام ميزة جديدة في إعلانها ، والتي تم رصدها من قبل أحد أعضاء “Reddit”، لكن نوكيا أو فريق التسويق الخاص بها ارتكب خطأ فادحًا، حيث أظهرت أن الهاتف يصبح أكثر إشراقًا في الظلام ويصبح باهتًا عندما تضيء الأضواء.تعمل ميزة السطوع التكيفي على الهاتف الذكي تلقائيًا على تغيير سطوع الشاشة وفقًا […]

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