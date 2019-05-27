شاهد بالفيديو.. قطار بغداد ينجو من كارثة في اللحظات الأخيرة

2019/05/27 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ناشطون على الانترنت تسجيلاً مصوراً قالوا فيه إن قطارا في بغداد "نجا" من كارثة في اللحظات الأخيرة" لكن بعض المعلقين طلبوا من الناشطين عدم التهويل خاصة وان سائق القطار كان مسيطراً على الموقف.

وقال احد المعلقين للموقع الذي نشر الفيديو "كافي حماوة".

الفيديو ادناه سيظهر بعد قليل.

وقبل ايام، اخترق قطار بغداد يخترق شعبية في منطقة الدورة

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