2019/05/27 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز دفاع مدني ديالى، اليوم الاثنين، إخماد حريق اندلع في محمية غزلان مندلي.​

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