عاجل.. ترامب: على إيران أن تتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي

2019/05/27 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: على إيران أن تتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي

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