2019/05/27 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مديرية الدفاع المدني بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد. وذكرت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى مديرية الدفاع المدني ضمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من محيط مديرية الدفاع المدني وكالة خطوة برس.

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