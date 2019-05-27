العثور على طفلين هاربين من ذويهما جنوب بغداد

2019/05/27 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة نجدة بغداد، عن العثور على طفلين هاربين من ذويهما جنوب العاصمة.

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