النزاهة توضح تفاصيل إجراءاتها الخاصة بالشركة العامة للأسمدة

2019/05/27 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها المُتَّخذة بصدد القضايا الخاصَّة بالشركة العامة للأسمدة.

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