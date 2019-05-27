وزير المالية يتراس أجتماعاً للجنة الخاصة بأعداد أستراتيجية الموازنة للسنوات 2020_2022

2019/05/27 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين أجتماعاً موسعاً للجنة الخاصة بأعداد أستراتيجية الموازنة العامة للدولة للسنوات 2020_2022.

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