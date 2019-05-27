الثقافة النيابية: أكثر من نشيد وطني مطروح داخل اللجنة

2019/05/27 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، الاثنين، عن وجود أكثر من نشيد وطني مطروح داخل اللجنة، مؤكدة عزمها التصويت على نشيد البلاد الوطني الجديد خلال المرحلة المقبلة.وقال عضو اللجنة علي غاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن ” لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب ستعتمد النشيد الوطني الذي يليق بحضارة وتاريخ العراق”.وأضاف غاوي، أن “هناك […]

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