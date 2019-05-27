نائب يطالب باعفاء معاونة عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد

2019/05/27 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ طالب النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الاثنين/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعفاء معاونة عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد، داعياً المؤسسات العلمية في البلد الى ان لا تكون ظهيرا للفاسدين .وقال المحمداوي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “فوجئنا اليوم ونحن نخوض صراعا مريرا مع حيتان […]

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