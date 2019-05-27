الجبوري يدلي بموقف مفاجئ: خلافنا انتهى مع الحلبوسي ومازلنا ندعمه

2019/05/27 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس كتلة المحور النيابية المحور احمد الجبوري (ابو مازن)، الاثنين، عن انتهاء خلافه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي انشق في وقت سابق عن التحالف، مؤكدا أنه مازال يدعم الحلبوسي.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ إن “قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتشكيل تحالف جديد هي خطوة جيدة للتهيئة للانتخابات […]

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