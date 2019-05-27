المساعد الصوتي “أليكسا” قادم إلى تلفزيونات إل جي 2019

2019/05/27 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة إل جي الكورية، أن المساعد الصوتي أليكسا من أمازون سيكون متاحًا على تلفزيوناتها التي أطلقتها في 2019.وذكرت الشركة، ان ” التحديث الجديد للتلفزيونات الذكية سيصل من الشركة يحمل معه خدمة المساعد الصوتي للمستخدمين في الولايات المتحدة وبعدها في أوروبا وآسيا، وبإضافة مساعد أمازون، فإن مستخدمي تلفزيونات إل جي الذكية LG AI […]

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