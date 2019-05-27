تحذير من كارثة اقتصادية ودعوة إلى الحكومة لتلافيها “سريعا”

2019/05/27 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن كتلة الحكمة النيابية محمود ملا طلال اليوم الاثنين، من كارثة اقتصادية قد تصيب البلاد ان لم تكن معالجات حكومية سريعة.وقال ملا طلال في بيان له: “نوجه نداء الى رئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية من كارثة انهيار اقتصادي لمربي الدواجن ومنتجي البيض بسبب دخول البيض الاجنبي واللحوم بصورة خطرة جدا دون مراقبة […]

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