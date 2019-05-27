2019/05/27 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، فتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة والتي ‏تدار بالوكالة بمنصب وكيل وزير ومدير عام في الدوائر العدلية التابعة ‏لوزارة العدل.‏ وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “وزير العدل وكالة السيد بنكين ريكاني وجه ‏بتفيذ اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/27/17601 في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تفتح باب الترشيح للمناصب الوظيفية الخاصة المدارة ‏بالوكالة وكالة خطوة برس.

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