احباط محاولة ارهابية لاستهداف بغداد

2019/05/27 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت القيادة في بيان، حصل عليه موقع " الغدير"، ان" قواتنا الأمنية وخلال نصب سيطرة مفاجأة فجر هذا اليوم على طريق ابو غريب غربي بغداد تتمكن من احباط محاولة عصابات داعش الإرهابية لإدخال عجلة مفخخة نوع (كيا بستا) إلى بغداد".واضافت انه "تم تفكيك العجلة موقعيا دون وقوع اية خسائر".انتهى..م.ر

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