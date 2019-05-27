الحشد يوسع انتشاره في النجف بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2019/05/27 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن اللواء الثاني في الحشد الشعبي ،الاثنين، عن توسيع انتشاره في النجف الأشرف لتأمين ذكرى استشهاد الامام علي (ع) بالتنسيق مع القوات الامنية.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “مجاهدي اللواء الثاني وسعوا انتشارهم في جميع النقاط التي تم تحديدها لهم من قبل القيادات الأمنية لتوفير المناخات الأمنية المناسبة للزائرين […]

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